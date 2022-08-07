В районах Авдеевки, Новгородского и Дылеевки подавлены три огневые точки ВСУ

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили десятки украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град» и два бронированных автомобиля, — сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Также подавлены три огневые точки противника в районах Авдеевки, Новгородского и Дылеевки – на донецком и горловском направлениях.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, 9 бронетранспортеров, 4 единицы специальной автомобильной техники, – проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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