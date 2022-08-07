Глава ДНР: Железнодорожную отрасль Донбасса ждет динамичное развитие

Денис Пушилин поблагодарил работников железнодорожной сферы Донбасса за самоотверженный труд и преданность профессии. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил железнодорожников Республики с профессиональным праздником, спрогнозировав динамичное развитие отрасли в обозримом будущем.

- Даже в самые трудные времена железная дорога ДНР продолжала работать благодаря тем, кто профессионально и мужественно служил и продолжает служить своему делу, — отметил Пушилин. — Благодарю работников железнодорожной сферы Донбасса за самоотверженный труд и преданность профессии. Уверен, не за горами тот день, когда отрасль получит динамичное развитие.

Руководитель Республики отметил, что среди железнодорожников есть трудовые семейные династии, которые работают в этой сфере более 150 лет.

- Именно эти глубокие корни и традиции в сложнейших условиях позволили сохранить железную дорогу и выполнять все задачи, которые перед ней ставились, — подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, День железнодорожника ДНР отмечается в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 7-е число.

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