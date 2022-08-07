В ДНР под огнем ВСУ за сутки погибли два мирных жителя, еще семеро получили ранения

Разрушения от обстрелов в Горловке. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 312 снарядов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под огнем противника оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы столицы, Еленовка, Макеевка, Ясиноватая, Новобахмутовка, Минеральное и Яковлевка (донецкое направление), Никитовский и Калининский районы Горловки, Гольмовский, Металлист, Зайцево, Доломитное и Железная Балка (горловское направление). При обстрелах применялись РСЗО «Град», артиллерия калибрами 155, 152 и 122 мм, танковое вооружение и минометы.

В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще семь человек получили ранения. Из них четверо подорвались на минах «Лепесток». Также повреждено 28 домостроений и объектов инфраструктуры.

А сегодня утром в Донецке на противопехотной мине «Лепесток» во дворе частного дома по адресу: ул. Добронравого, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 г.р. Госпитализирован в городскую больницу № 17.

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