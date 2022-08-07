Глава ЛНР поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Леонид Пасечник пожелал всем железнодорожникам мира, крепкого здоровья и благополучия. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 7 августа, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

- Развитая сеть железных дорог всегда являлась залогом экономического подъема, роста промышленности и торговли государства. В процессе восстановления нашей Отчизны, пострадавшей от восьмилетней агрессии украинских неонацистов, железнодорожной индустрии отведена особая роль, - говорится в поздравлении.

Глава ЛНР отметил, что сегодня перед железнодорожной индустрией стоят масштабные задачи – освоение новых перспективных направлений и отстраивание разрушенной войной инфраструктуры.

- Уверен, при содействии Российской Федерации объем железнодорожных перевозок не только достигнет, но и перешагнет довоенные показатели, а высокий профессионализм и трудолюбие сотрудников послужат гарантией возрождения отрасли, - отметил Леонид Пасечник.

Он пожелал всем железнодорожникам мира, крепкого здоровья и благополучия!

- Пусть зеленый свет семафора сопутствует любым вашим начинаниям! – подчеркнул Глава ЛНР.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ обстреляли Алчевск в ЛНР, один мирный житель погиб и еще девять получили ранения

Генпрокуратура Республики начала проверку (подробнее)