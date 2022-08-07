Глава ЛНР поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Леонид Пасечник пожелал всем железнодорожникам мира, крепкого здоровья и благополучия. Фото: ЛИЦ
Сегодня, 7 августа, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.
- Развитая сеть железных дорог всегда являлась залогом экономического подъема, роста промышленности и торговли государства. В процессе восстановления нашей Отчизны, пострадавшей от восьмилетней агрессии украинских неонацистов, железнодорожной индустрии отведена особая роль, - говорится в поздравлении.
Глава ЛНР отметил, что сегодня перед железнодорожной индустрией стоят масштабные задачи – освоение новых перспективных направлений и отстраивание разрушенной войной инфраструктуры.
- Уверен, при содействии Российской Федерации объем железнодорожных перевозок не только достигнет, но и перешагнет довоенные показатели, а высокий профессионализм и трудолюбие сотрудников послужат гарантией возрождения отрасли, - отметил Леонид Пасечник.
Он пожелал всем железнодорожникам мира, крепкого здоровья и благополучия!
- Пусть зеленый свет семафора сопутствует любым вашим начинаниям! – подчеркнул Глава ЛНР.
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