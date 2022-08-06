Денис Пушилин посмертно присвоил звание Герой ДНР военнослужащим Республики Владиславу Гарбарю и Сергею Калите

Высшим званием Герой ДНР посмертно наградили двух военнослужащих Республики. Фото: ДАН

Глава Донецкой Народной Республики присвоил звание Герой ДНР двум военнослужащим посмертно за заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале лидера Республики.

— Хотелось бы, чтобы эта награда была при жизни. Не успели, – подчеркнул Глава.

Высшее звание Героя Донецкой Народной Республики было присвоено двум военнослужащим посмертно: механику-водителю 2-го мотострелкового отделения 3-го мотострелкового взвода 4-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона войсковой части 08803 Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии младшему сержанту Владиславу Гарбарю и заместителю командира дивизиона (по организации ведения боевых действий) войсковой части 08817 Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики майору Сергею Калите.

Награды получили родные погибших бойцов.

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