Дом культуры имени Кирова в Донецке не ремонтировался более 20 лет. Фото: скриншот из видео главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

Специалисты, прибывшие в Донецк из Москвы, ремонтируют не только здания, попавшие под обстрел вооруженных формирований Украины. Они также занимаются восстановительными работами на объектах, которые не ремонтировались украинской властью десятилетиями. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Мы ремонтируем объекты, пострадавшие в ходе боевых действий, а также школы, детские сады, учреждения культуры. Сейчас в Доме культуры имени Кирова ремонтируем фасадную часть, отмостки, отливы. Наши сотрудники осваивают вторую профессию — теперь они не только энергетики, но и маляры-штукатурщики, — отметил заместитель руководителя производственного комплекса компании «Объединенные энергетические системы» Игорь Гармаш.

Он подчеркнул, что в планах отремонтировать еще 154 объекта в четырех районах Донецка. Всего в Республике работают около 600 специалистов из московской компании.

Тем временем представители московских газовых служб завершают работы по замене распределительного газового шкафа по улице Дубравной в Донецке. Старый газовый шкаф демонтировали, а новый осталось покрасить и приступить к пуско-наладочным работам.

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