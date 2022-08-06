За сутки в ДНР пострадали 28 мирных жителей, четверо погибли

От обстрелов пострадали также жилые дома в Куйбышевском районе. Фото: Кулемзин/ТГ

Противник 85 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 450 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки погибли четыре гражданских лица в Киевском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 28 гражданских лиц в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Червоногвардейском районе Макеевки, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в результате обстрелов украинских вооруженных формирований за сутки повреждено 25 домов в Кировском, Куйбышевском, Киевском и Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

Под огнем оказались тринадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево (южное), Металлист, Верхнеторецкое, Михайловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка и Еленовка.

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