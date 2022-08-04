Воду на Донецк, Макеевку и Ясиноватую дадут не раньше, чем через четыре дня

Энергетики заменят железобетонную опору воздушной линии «Чайкино — Ясиноватая», которая была разрушена в результате обстрелов. Фото: ШТО ДНР

Сегодня, 4 августа, энергетики приступили к восстановлению электроснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной станции, обесточенной в среду. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ ДНР.

- Сотрудники «РЭК» планируют завершить работы в течение двух-трех дней, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что планируется заменить железобетонную опору воздушной линии «Чайкино — Ясиноватая», которая была разрушена в результате обстрелов. Параллельно ведутся работы на линии «Макеевская 330 — Ясиноватая 110», питающей станцию.

- После окончания работ и при условии стабильной подачи электроэнергии на станцию срок восстановления водоснабжения, согласно графику подачи питьевой воды, займет от двух дней, — подчеркнули в ведомстве.

Фильтровальная станция была обесточена 3 августа из-за боевых действий. В тот же день энергетики попытались восстановить работу электрооборудования, но бригада попала под обстрел и работы были свернуты. Данная станция обеспечивает водой жителей Донецка, Ясиноватой и часть Макеевки.

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