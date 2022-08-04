В Луганске начал работу по новому адресу пункт приема эвакуированных из зон боевых действий

Активисты Народного фронта постоянно помогают беженцам в Луганске. Фото: ОНФ

Пункт приема жителей, эвакуированных в Луганск из зон боевых действий, начал работу по новому адресу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Пункт приема граждан, нуждающихся во временном убежище в тыловой зоне ЛНР, располагается по адресу: Луганск, улица Свердлова, 74 (здание Артемовского РОВД МВД ЛНР), - говорится в сообщении.

Телефон дежурной части: 93-17-30.

В администрации проинформировали, что пункты приема, находившиеся по адресу: квартал Молодежный, 3а (школа № 6) и в административном здании Республиканского вокзального комплекса (бывшего железнодорожного вокзала), прекратили свою работу.

- По вопросам социальной защиты граждане, нуждающиеся во временном убежище, по-прежнему могут обращаться в здание администрации города по адресу: улица Пушкина, 8, - добавила пресс-служба.

Телефоны: 93-22-04, 93-26-79.

Эвакуированные должны пройти регистрацию в городских и районных администрациях Республики для получения гуманитарной помощи, содействия в расселении и трудоустройстве.

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