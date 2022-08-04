В Донецке простились с Героем России и ДНР Ольгой Качурой

Церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой – легендарной «Корсой» все-таки состоялась. Фото: Скриншот видео РИА «Новости»

Сегодня, 4 августа, в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко прошла церемония прощания с Героем России и ДНР Ольгой Качурой («Корсой»). После кощунственного обстрела, который украинские боевики нанесли утром. В результате пятеро погибших, шестеро раненых мирных жителей. И это только предварительные данные.

О гибели замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона полковника Ольги Качуры стало известно 3 августа. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ей посмертно звание Героя Донецкой Народной Республики.

- Ее бесстрашный боевой путь достоин того, чтобы мы помнили и потомкам передали память о Герое Донецкой Народной Республики Ольге Сергеевне Качуре, – отметил руководитель Республики.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшей, отметив, что «Корса» начала свой боевой путь со Славянска в апреле 2014 года. До этого Ольга Сергеевна 16 лет отработала в органах внутренних дел, прошла путь от следователя до начальника штаба райотдела МВД.

Сегодня стало известно, что Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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