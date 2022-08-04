Обстрел центра Донецка 4 августа: Число погибших возросло до двух человек, раненых - до пяти

Центр Донецка под обстрелом ВФУ. Фото: t.me/oddr_info

По данным Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, число погибших в результате обстрела центра Донецка возросло до двух человек.

- В результате обстрела ВФУ в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до 2 человек, еще 5 мирных жителей получили ранения, - говорится в сообщении.

Среди пострадавших два сотрудника «скорой помощи».

Огонь по Ворошиловскому району Донецка украинские вооруженные формирования вели с направления населенного пункта Первомайское, с применением 155-миллиметровой артиллерии. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Напомним, что украинские боевики обстреляли центр Донецка в то время, как люди собирались на прощание с погибшей командиром реактивного артиллерийского дивизиона, Героем России и ДНР, полковником Ольгой Качурой, Корсой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреляли центр Донецка: есть погибшие возле гостиницы «Донбасс Палас»

Украинские боевики накрыли центр Донецка снарядами, в то время как дончане собирались на прощание с Корсой (подробнее)