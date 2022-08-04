Один из снарядов упал возле гостиницы «Донбасс Палас». Фото: Скриншот видео РИА «Новости»

Сегодня, 4 августа в Макеевке в результате обстрела ВСУ ранена женщина, а в Куйбышевском районе Донецка на мине подорвался мужчина. Также уточняется количество пострадавших от артналета в Ворошиловском районе Донецка.

- ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по ул. Песчаной ранена женщина, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

В Куйбышевском районе (ул. Сомова, 87) в результате взрыва противопехотной мины ПФМ-1 «Лепесток» получил ранение мужчина 1947 г. р., что привело к травматической ампутации левой ступни. Доставлен в больницу №17. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он также проинформировал, что в Кировском районе мины ПФМ-1 «Лепесток» обнаружены по ул. Жердева, 59, 63, 65, 67.

Тем временем уточняется информация о погибших и раненых при обстреле центра Донецка, где проходило прощание с Ольгой «Корсой»‎ Качурой. Известно о погибшей женщине – возле гостиницы «Донбасс Палас».

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