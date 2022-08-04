ВСУ обстреляли центр Донецка: есть погибшие возле гостиницы «Донбасс Палас»

ВСУ обстреляли центр Донецка. Фото: Скрин видео

Украинские боевики обстреляли центр Донецка в то время, как люди собирались на прощание с погибшей Ольгой Качурой, Корсой.

- По предварительной информации, есть пострадавшие и погибшие. Информация уточняется, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

На видео, которые выкладывают в сеть очевидцы, видно, что пострадало и здание гостиницы Донбасс Палас. На кадрах около самой гостиницы - погибшая девушка, которая, судя по всему, просто проходила мимо... Информация о погибших и раненых уточняется.

Сообщается, что сейчас жители столицы укрываются в убежищах, а те, кого обстрел застал в районе площади Ленина - спустились в подземный переход. Ситуация в городе напряженная. На месте обстрела работают спецслужбы.

- Своими действиями Украина еще раз показывает, что воюет с мирными жителями! Мы - главная цель их орудий, - говорят дончане.

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