В районе Песок под Донецком подавлены четыре огневые точки ВСУ

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 80 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации подавлены четыре огневые точки противника в районе поселка Пески. Были уничтожены танк, два грузовика, около 30 боевиков и полевой склад боеприпасов, - сообщил замначальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Напомним, поселок Пески примыкает к Донецку с северо-запада. Накануне вечером в соцсетях появилась информация, что союзные силы заняли Пески. Официально эти сведения пока не подтверждены.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 6 единиц специальной автомобильной техники, – проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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