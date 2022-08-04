В Донецке работают четыре станции комплексной очистки воды

Адреса, где в столице ДНР можно набрать очищенную воду. Фото: ТГ/Кулемзин

В столице ДНР работают четыре станции комплексной очистки воды. Об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Адреса, где в столице ДНР можно набрать очищенную воду:

1. Улица Набережная (возле ресторана «Африка»);

2. Пересечение улицы Набережной и проспекта Дзержинского (район спортивного комплекса «Динамо»);

3. Проспект Богдана Хмельницкого (район магазина «Империя мебели»). Работает 2 подстанции;

4. Водоем «Молочный» (район профилактория «Шахтерские зори»).

Напомним, что вчера из-за возобновившихся обстрелов была вновь обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Из-за этого без водоснабжения остались Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Вода Донбасса».

— Сегодня Верхнекальмиусская фильтровальная станция в очередной раз подверглась обстрелам и была обесточена. На данный момент специалисты не могут приступить к ремонтным работам из-за продолжающихся боевых действий. Повреждения пришлись на воздушную линию 110 кВ «Чайкино-Ясиноватая», - говорится в сообщении.

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