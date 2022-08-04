В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей, 14 получили ранения

Последствия обстрела Куйбышевского района – на улице Туманяна снаряд попал в крышу многоэтажки. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 542 снаряда и мин. В результате погибли двое мирных жителей, 14 получили ранения. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под огнем противника оказались Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, в том числе Старомихайловка, Александровка, а также Еленовка, Докучаевск, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное (донецкое направление), Никитовский и Калининский районы Горловки, подчиненные ей Пантелеймоновка, Зайцево, Доломитное и Гольмовский. Враг применял РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерию калибрами 155, 152 и 122 мм, минометы.

В результате погибли двое мирных жителей в Кировском районе Донецка и Александровке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Макеевке. Четверо из них пострадали от подрыва на минах «Лепесток»

Повреждено 47 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

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