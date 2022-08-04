В Донецке после обстрела ВСУ в районе Мотеля поднялся столб дыма

В районе Мотеля поднялся столб дыма. Фото: ЧП Донецк

Сегодня, 4 августа, утром жители восточной части Донецка услышали несколько мощных прилетов. В районе Мотеля поднялся столб дыма. Об этом сообщили пользователи соцсетей, выложив фотографии.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в 9:35 украинские боевики выпусти 10 снарядов калибром 155 мм. Подробности уточняются.

Отметим, что в ДНР за минувшие сутки украинскими обстрелами повреждено более 50 объектов. Вооруженные формирования Украины 63 раза обстреляли ДНР, выпустив 542 снаряда и мин.

Под огнем противника оказались Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, в том числе Старомихайловка, Александровка, а также Еленовка, Докучаевск, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное (донецкое направление), Никитовский и Калининский районы Горловки, подчиненные ей Пантелеймоновка, Зайцево, Доломитное и Гольмовский. Враг применял РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерию калибрами 155, 152 и 122 мм, минометы.

Вследствие обстрелов погибли 2 мирных жителя, 14 получили ранения. Повреждено 47 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов Республики

С прошлой недели ВСУ обстрелами из РСЗО сбрасывают на города и поселки Республики запрещенные мины «Лепесток» (подробнее)