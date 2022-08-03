Первый замминистра информации ДНР: «На нескольких направлениях фронта есть продвижения»

Военнослужащие ДНР, ЛНР и России продолжают совместно освобождать территорию ДНР от украинских боевиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики от украинской оккупации. Силами военнослужащих украинские боевики выбиты из южных окраин Марьинки. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем телегам-канале.

— На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки. Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки, — сообщил замминистра.

Он также подчеркнул, что есть успехи в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска. Артиллерия русской коалиции активно уничтожает опорные пункты вооруженных формирований Украины по всему фронту.

Безсонов отметил, что шансов сдаться у украинских боевиков все меньше.

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