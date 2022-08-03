Российский боксер Денис Лебедев провел тренировку для спортсменов ЛНР

Денис Лебедев провел тренировку для юных спортсменов ЛНР в зале бокса «Динамо». Фото: скриншот из видео Минспорта ЛНР

Российский боксер, чемпион мира Денис Лебедев провел тренировку для спортсменов Республиканского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Луганского высшего училища физической культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики.

— Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Ставьте перед собой самые высокие цели и задачи. Рано или поздно вся эта «непонятка» закончится, враг будет разбит, победа будет за нами! И тогда уже настанет ваше время. Если вы не будете стоять на месте, из вас обязательно вырастут чемпионы, — отметил Лебедев.

Боксер провел тренировку в зале бокса «Динамо», в ходе которой поделился профессиональными секретами мастерства. Также он дал спортсменам советы и раздал подарки каждому будущему боксеру.

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