Под огнем ВФУ Кировский район Донецка: одна мирная жительница погибла, еще двое ранены

Украинские боевики обстреляли Кировский район из реактивной системы залпового огня «Град»: один человек погиб, еще двое ранены. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать Кировский район столицы ДНР. В результате украинской агрессии погибла мирная жительница 1962 года рождения. Также ранения получили еще двое человек. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Поступила информация о погибшем гражданском лице — женщине 1962 года рождения в результате обстрела ВФУ Кировского района Донецка по адресу: ул. Мудрого, 2, — отметили в СЦКК.

Также в Кировском районе ранены женщины 1988, 1958 годов рождения.

В СЦКК отметили, что обстрел велся из населенного пункта Нетайлово. Всего по Кировскому и Куйбышевскому районам было выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Повреждения получили частные жилые дома по адресам: переулок Шмидта, 7, 8; улица Мудрова 2, 1, 4, 5; улица Памятная, 19 «А»; улица Заревая, 11; улица Профинтерна, 18. На переулке Шмидта, 7 зафиксировано возгорание гаража.

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