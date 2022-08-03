Союзные войска ДНР, ЛНР и России за сутки уничтожили порядка 70 украинских боевиков

Союзные войска продолжают освобождать ДНР, уничтожая военную технику и живую силу противника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции продолжают уничтожать живую силу и военную технику украинских вооруженных формирований, в результате чего противник несет большие потери. Об этом сообщили в Народных милициях ДНР и ЛНР.

— Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка, — сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Тем временем официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко отметил, что ходе активных наступательных действий подразделений ведомства уничтожены 48 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц специальной автомобильной техники и две долговременные огневые точки.

Таким образом, противник потерял порядка 70 боевиков.

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