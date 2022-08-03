Регионом-побратимом Лугутинского района ЛНР стала Ульяновская область России

Ульяновская область поможет восстановить Лугутинский комбинат. Фото: пресс-служба администрации Главы ЛНР

Ульяновская область России стала регионом-побратимом Лугутинского района Луганской Народной Республики. Теперь в районе начнется восстановление инфраструктуры. Об этом сообщил Глава Республики Леонид Пасечник.

— Крупнейшее бюджетообразующее предприятие на территории района — Лутугинский научно-производственный валковый комбинат. Он сильно пострадал от обстрелов украинских националистов в 2014 году. Следовательно, Ульяновская область приложит все усилия для восстановления инфраструктуры братского региона Луганской Народной Республики, — сообщил Глава.

Он также подчеркнул, что совместными усилиями побратимы восстановят экономический потенциал Лутугинского района и создадут комфортные условия для жизни его жителей.

Напомним, что в рамках шефства Санкт-Петербурга над Мариуполем в приморском городе восстановят трамвайное движение. Также городу передадут сто пассажирских автобусов до конца сентября.

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