Санкт-Петербург поможет восстановить движение трамваев в Мариуполе

До недавних пор мариупольчан выручали велосипеды. Особенно тех, что живет на левом берегу. Они могли добраться за гуманитаркой на правый берег Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что вверенный ему город поможет восстановить трамвайное движение в Мариуполе. Об этом он заявил на первом совместном заседании правительства Петербурга и администрации Мариуполя, которое проходило в формате видеоконференции.

- Сейчас проводится обследование, чтобы начать работы по восстановлению трамвайного движения в Мариуполе. Для нашего города трамвай - символ жизни, - рассказал Александр Беглов.

Губернатор также сказал, что Петербург передаст своему городу-побратиму сто автобусов до конца сентября. Петербургский «Пассажиравтотранс» уже отправил в Мариуполь тридцать четыре автобуса.

Отметим, что сейчас в Мариуполе трамваи не ходят. Трамвайное сообщение в городе у моря появилось в 1933 году. Весной этого года трамвайное хозяйство было сильно повреждено в результате боевых действий.

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