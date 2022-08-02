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Общество2 августа 2022 19:51

Санкт-Петербург поможет восстановить движение трамваев в Мариуполе

Трамвайное хозяйство было сильно повреждено в результате боев
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
До недавних пор мариупольчан выручали велосипеды. Особенно тех, что живет на левом берегу. Они могли добраться за гуманитаркой на правый берег

До недавних пор мариупольчан выручали велосипеды. Особенно тех, что живет на левом берегу. Они могли добраться за гуманитаркой на правый берег

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что вверенный ему город поможет восстановить трамвайное движение в Мариуполе. Об этом он заявил на первом совместном заседании правительства Петербурга и администрации Мариуполя, которое проходило в формате видеоконференции.

- Сейчас проводится обследование, чтобы начать работы по восстановлению трамвайного движения в Мариуполе. Для нашего города трамвай - символ жизни, - рассказал Александр Беглов.

Губернатор также сказал, что Петербург передаст своему городу-побратиму сто автобусов до конца сентября. Петербургский «Пассажиравтотранс» уже отправил в Мариуполь тридцать четыре автобуса.

Отметим, что сейчас в Мариуполе трамваи не ходят. Трамвайное сообщение в городе у моря появилось в 1933 году. Весной этого года трамвайное хозяйство было сильно повреждено в результате боевых действий.

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