В Донецке на улице Кирова на минах «Лепесток» подорвались трое мирных жителей

Такая мина детонирует при нажатии на нее с усилием всего лишь в 5 кг.

В Донецке на улице Кирова на украинских минах «Лепесток» подорвались трое мирных жителей включая 17-летнего подростка. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Республики.

С прошлой недели ВСУ, обстреливая ДНР из РСЗО, сбрасывают на города и села запрещенные противопехотные мины «Лепесток». Дистанционно минируя «Лепестками» населенные пункты Республики, украинские боевики выбирают своими мишенями детей.

«Лепесток» можно спутать с игрушкой. Такие «игрушки» категорически нельзя брать в руки и даже подходить к ним. «Лепестки» взрываются и при нагревании на солнце. А так запрещенная мина детонирует при нажатии на нее с усилием всего лишь в 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком.

Представительство Республики в СЦКК создало интерактивную карту местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность: передвигаться только по асфальтированным дороге, в случае обнаружения опасности сообщить по телефону 101.

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