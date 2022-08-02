В ДНР с начала суток два мирных жителя погибли, еще двадцать два – ранены

В Республике с начала суток погибли два мирных жителя. Фото: Архив "КП"

В Донецкой Народной Республике с начала суток два мирных жителя погибли, еще двадцать два – ранены. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее сообщалось о раненом в Донецке возле ТЦ «Маяк» мужчине 1972 г. р. Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки доставили в торакальное отделение больницы им. Калинина.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Новолуганское, Байрак, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Озеряновка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка. В результате один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены.

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