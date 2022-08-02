В Донецке возле ТЦ «Маяк» ранен мирный житель

Пострадавших госпитализировали в больницы города
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сегодня, 2 августа, в Донецке возле ТЦ «Маяк» мужчина 1972 г. р. получил осколочные ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
- С проникающим ранением грудной клетки дончанин доставлен в торакальное отделение больницы им. Калинина, - рассказал мэр.
Сегодня в Киевском и Петровском районах Донецка вследствие обстрелов и дистанционного минирования ВСУ одиннадцать мирных жителей ранены. Последняя информация поступила из Киевского района, где ранения получили шесть мирных жителей: женщины 1995, 1975, 1958 годов рождения и мужчины 1952, 1941 и 1954 годов рождения.
Ранее Алексей Кулемзин сообщил, то в Киевском районе погибла одна мирная жительница, еще три - ранены. Данные о пострадавшем от обстрела ВСУ мирном жителе также поступила из Петровского района Донецка.
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