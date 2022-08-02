Омбудсмен ДНР Дарья Морозова поставила в известность ООН об использовании ВФУ запрещенных мин против мирного населения Республики

Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дистанционно минируя противопехотными минами «Лепесток» города и села ДНР, украинские боевики не просто воюют с мирными жителями. Они выбирают своими мишенями детей Донбасса. На это обратила внимание Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Эти мины запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года («Оттавской Конвенцией»). Положения этого документа предусматривают следующее. Во-первых, каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах: не применять противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины; не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

Во-вторых, каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение. Украина ратифицировала этот договор, 1 июня 2006 года он вступил в силу, - рассказала Дарья Морозова.

Дарья Васильевна официально уведомила о вопиющих фактах Главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер.

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