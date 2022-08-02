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Политика2 августа 2022 14:54

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова поставила в известность ООН об использовании ВФУ запрещенных мин против мирного населения Республики

С прошлой недели ВСУ обстрелами из РСЗО сбрасывают на города и поселки Республики противопехотные мины «Лепесток»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов

Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Дистанционно минируя противопехотными минами «Лепесток» города и села ДНР, украинские боевики не просто воюют с мирными жителями. Они выбирают своими мишенями детей Донбасса. На это обратила внимание Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Эти мины запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года («Оттавской Конвенцией»). Положения этого документа предусматривают следующее. Во-первых, каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах: не применять противопехотные мины; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины; не помогать, не поощрять и не побуждать никоим образом кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции.

Во-вторых, каждое государство-участник обязуется уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение. Украина ратифицировала этот договор, 1 июня 2006 года он вступил в силу, - рассказала Дарья Морозова.

Дарья Васильевна официально уведомила о вопиющих фактах Главу мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер.

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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН должным образом отреагировать на дистанционное минирование украинскими боевиками мирных кварталов Республики

С прошлой недели ВСУ обстрелами из РСЗО сбрасывают на города и поселки Республики запрещенные мины «Лепесток» (подробнее)