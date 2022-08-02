В Ясиноватой контужены женщина и ребенок

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 2 августа, в Ясиноватой в результате обстрела ВСУ женщина и ее ребенок контужены. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны.

- При обстреле жилых кварталов Ясиноватой с позиций украинских боевиков в Авдеевке контузию получили мать 1978 года рождения и ребенок, мальчик 2016 года рождения, по улице Карла Маркса, - говорится в сообщении штаба.

По данным СЦКК, враг сегодня уже несколько раз обстреливал Ясиноватую, используя 152- и 122-миллиметровую артиллерию. Тем временем, в Донецке в Киевском районе ранения получили шесть мирных жителей. Становится известно все о новых пострадавших.

По данным СЦКК, за прошедшие сутки украинские боевики 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. В результате один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены.

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