Силы русской коалиции за сутки подавили три огневые точки противника под Авдеевкой, Невельским и Желанным

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за сутки подавили три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Невельское и Желанное. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО «Ураган», одна БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более пятидесяти человек личного состава, - рассказал Эдуард Александрович.

Украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Новолуганское, Байрак, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Озеряновка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.

За этот период один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены.

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