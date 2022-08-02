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Политика2 августа 2022 6:45

ВСУ нанесли ракетный удар по Кировскому району Донецка: под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток»

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ВСУ нанесли ракетный удар по Кировскому району Донецка… Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

ВСУ нанесли ракетный удар по Кировскому району Донецка… Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Сегодня, 2 августа, украинские боевики в очередной раз обстрелами из РСЗО разбросали по мирным кварталам Донецка противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«Лепестки» возле ледового спортивного дворца «Лидер». Текстильщик, Кировский район

«Лепестки» возле ледового спортивного дворца «Лидер». Текстильщик, Кировский район

- Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

В связи с этим Представительство Республики в СЦКК создало интерактивную карту (https://mine.dnr-sckk.ru/) местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность: передвигаться только по асфальтированным дороге, в случае обнаружения опасности сообщить по телефону 101.

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