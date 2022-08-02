ВСУ нанесли ракетный удар по Кировскому району Донецка: под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток»

ВСУ нанесли ракетный удар по Кировскому району Донецка… Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Сегодня, 2 августа, украинские боевики в очередной раз обстрелами из РСЗО разбросали по мирным кварталам Донецка противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

«Лепестки» возле ледового спортивного дворца «Лидер». Текстильщик, Кировский район

- Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

В связи с этим Представительство Республики в СЦКК создало интерактивную карту (https://mine.dnr-sckk.ru/) местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность: передвигаться только по асфальтированным дороге, в случае обнаружения опасности сообщить по телефону 101.

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