ВСУ за сутки обстреляли тринадцать городов и сел ДНР: Украинские боевики 48 раз открывали огонь по территории Республики

Украинские боевики не прекращают обстрелов. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Украинские боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по ДНР, выпустив 355 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Новолуганское, Байрак, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Озеряновка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка, - говорится в сводке СЦКК.

За прошедшие сутки один мирный житель в Куйбышевском районе Донецка погиб, еще четверо в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке - ранены.

Повреждено 18 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк и минометы 120 мм.

Напомним, что за предыдущие сутки ВСУ 51 раз обстреляли ДНР.

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