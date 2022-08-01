Глава ЛНР присвоил звания Героев командирам подразделений, освободивших Республику

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил офицеров за тяжелый ратный труд, мужество и отвагу. Фото: УНМ ЛНР

Полку Героев в Луганской Народной Республике прибыло. Глава ЛНР Леонид Пасечник за героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга присвоил высокое звание командирам подразделений 2-го армейского корпуса. Тем, кто освобождал территорию Республики, уничтожая украинских нацистов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

Наивысшей республиканской награды были удостоены командиры 2-й, 4-й, 7-й мотострелковых бригад и командир 6-го мотострелкового казачьего полка.

Полку Героев в Луганской Народной Республике прибыло. Фото: УНМ ЛНР

- Выражаю слова благодарности за ваш тяжелый ратный труд. За то, что задачи по освобождению Луганской Народной Республики от украинских националистов вы выполнили с честью. Передайте привет всем вашим подчиненным. Они тоже большие молодцы, - подчеркнул при вручении наград Леонид Пасечник.

Напомним, что территория ЛНР была полностью освобождена 3 июля 2022 года после изгнания украинских националистов из Лисичанска.

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