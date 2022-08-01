Украинские боевики сбросили мины «Лепесток» на шахту имени Скочинского. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 1 августа, в Донецке на шахте имени Скочинского травмирован рабочий, который наступил на мину «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Продолжают поступать данные о результатах применения украинскими карателями запрещенных мин «Лепесток». В Кировском районе на шахте имени Скочинского наступил на мину «Лепесток» рабочий 1985 года рождения. Пострадавший госпитализирован с диагнозом травматическая ампутация правой стопы.

Отметим, что сегодня в Петровском районе аналогичную травму получил 75-летний житель. Пожилой мужчина в своем дворе по улице Вересаева, 83 наступил на мину ПФМ-1 «Лепесток».

Напомним, что в минувшие сутки на противопехотных минах, сброшенных украинскими РСЗО БМ-27 «Ураган», получили ранения четверо жителей различных районов Донецка.

Украина является государством, где противопехотные мины «Лепесток» до сих пор стоят на вооружении. Хотя в соответствии с Оттавским договором (Конвенцией о запрете противопехотных мин от 01.03.1999) все их запасы должны были быть уничтожены.

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