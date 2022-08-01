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Политика1 августа 2022 19:43

В Донецке на шахте имени Скочинского травмирован рабочий, который наступил на мину «Лепесток»

Это шестой мирный житель столицы ДНР, пострадавший от запрещенных боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Украинские боевики сбросили мины «Лепесток» на шахту имени Скочинского. Фото: МЧС ДНР

Украинские боевики сбросили мины «Лепесток» на шахту имени Скочинского. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 1 августа, в Донецке на шахте имени Скочинского травмирован рабочий, который наступил на мину «Лепесток». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Продолжают поступать данные о результатах применения украинскими карателями запрещенных мин «Лепесток». В Кировском районе на шахте имени Скочинского наступил на мину «Лепесток» рабочий 1985 года рождения. Пострадавший госпитализирован с диагнозом травматическая ампутация правой стопы.

Отметим, что сегодня в Петровском районе аналогичную травму получил 75-летний житель. Пожилой мужчина в своем дворе по улице Вересаева, 83 наступил на мину ПФМ-1 «Лепесток».

Напомним, что в минувшие сутки на противопехотных минах, сброшенных украинскими РСЗО БМ-27 «Ураган», получили ранения четверо жителей различных районов Донецка.

Украина является государством, где противопехотные мины «Лепесток» до сих пор стоят на вооружении. Хотя в соответствии с Оттавским договором (Конвенцией о запрете противопехотных мин от 01.03.1999) все их запасы должны были быть уничтожены.

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