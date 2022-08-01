В ДНР приняли меры по выплате шахтерам долгов по заработной плате

28 августа будет отмечаться главный праздник Донбасса – День шахтера. Фото: МинУиЭ ДНР

Сегодня, 1 августа, на очередном заседании Правительства Донецкой Народной Республики были утверждены мероприятия по оказанию поддержки предприятиям угольной отрасли, направленные на погашение задолженности и возмещение расходов по заработной плате. Меры будут реализованы за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

- Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Виталий Хоценко. Документ разработан в целях обеспечения энергетической безопасности Донецкой Народной Республики, социальных гарантий граждан ДНР, стабильного и безаварийного функционирования угледобывающих предприятий Министерства угля и энергетики ДНР, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению разработчиков документа, принятые меры позволят стабилизировать работу госпредприятий угольной отрасли и снизят социальную напряженность в шахтерских коллективах. Принятый документ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, что в последнее воскресенье августа отмечается главный праздник Донбасса – День шахтера. В этом году праздничная дата приходится на 28-е число.

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