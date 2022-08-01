ВСУ ранили мирных жительниц в Донецке и Горловке

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые кварталы. Фото: НМ ДНР

Сегодня, 1 августа, в результате обстрелов ВСУ в Донецке и Горловке были ранены мирные жительницы. Об этом сообщили мэры городов.

- В результате вечернего обстрела Петровского района в квартире собственного дома осколками выбитого стекла травмирована женщина 1963 года рождения. С проникающим ранением левого глаза, пострадавшая доставлена в Республиканский травматологический центр, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что от обстрела со стороны украинских боевиков поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки) ранение получила 72-летняя мирная жительница. Ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Тем временем, в Куйбышевском районе Донецка по улице Краснолесная были обнаружены разбросанные противопехотные мины «Лепесток». Такая же картина в Петровском районе на 1-й Площадке.

Напомним, что от этих мин в Донецке за два дня получили ранения пять жителей.

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