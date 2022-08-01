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Политика1 августа 2022 16:48

«Настоящий террор в отношении гражданского населения»: Глава ДНР прокомментировал применение ВСУ мин «Лепесток» по жилым кварталам

Денис Пушилин напомнил, что Украина согласно международным конвенциям должна была уничтожить эти мины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Денис Пушилин напомнил, что Украина согласно международным конвенциям должна была уничтожить мины «Лепесток». Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин напомнил, что Украина согласно международным конвенциям должна была уничтожить мины «Лепесток». Фото: АГ ДНР

Сегодня, 1 августа, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Пятая студия» на телеканале «Россия 24» назвал обстрелы Донецка запрещенными противопехотными минами «Лепесток» террором в отношении гражданского населения. Он напомнил, что, согласно международным конвенциям, которые были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН, такие мины должны были быть уничтожены.

- Украина это не уничтожила, но еще, что более цинично – не в рамках боевых действий, не против военнослужащих применяет, а именно конкретно по густонаселенным районам, в том числе города Донецка, – сказал руководитель Республики.

Он отметил, что мины наносят очень серьезный ущерб. Только за последние двое суток пять человек пострадали.

Это варварский метод со стороны вооруженных формирований Украины. По сути, это настоящий террор в отношении гражданского населения. Ровно так это нужно расценивать. Нет никакой военной целесообразности, нет никаких человеческих объяснений, для чего нужно по жилым районам раскидывать такие опасные «лепестки», - подчеркнул Денис Пушилин.

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