«Настоящий террор в отношении гражданского населения»: Глава ДНР прокомментировал применение ВСУ мин «Лепесток» по жилым кварталам

Денис Пушилин напомнил, что Украина согласно международным конвенциям должна была уничтожить мины «Лепесток». Фото: АГ ДНР

Сегодня, 1 августа, Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Пятая студия» на телеканале «Россия 24» назвал обстрелы Донецка запрещенными противопехотными минами «Лепесток» террором в отношении гражданского населения. Он напомнил, что, согласно международным конвенциям, которые были утверждены Генеральной Ассамблеей ООН, такие мины должны были быть уничтожены.

- Украина это не уничтожила, но еще, что более цинично – не в рамках боевых действий, не против военнослужащих применяет, а именно конкретно по густонаселенным районам, в том числе города Донецка, – сказал руководитель Республики.

Он отметил, что мины наносят очень серьезный ущерб. Только за последние двое суток пять человек пострадали.

– Это варварский метод со стороны вооруженных формирований Украины. По сути, это настоящий террор в отношении гражданского населения. Ровно так это нужно расценивать. Нет никакой военной целесообразности, нет никаких человеческих объяснений, для чего нужно по жилым районам раскидывать такие опасные «лепестки», - подчеркнул Денис Пушилин.

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