В ЛНР спецназ «Ахмат» собирается создать мемориал «Единение воинов в борьбе с нацизмом»

Исполняющий обязанности командира полка с позывным «Кобра». Фото: ЛИЦ

Военнослужащие чеченского полка специального назначения «Ахмат» Росгвардии России планируют создать в ЛНР мемориал «Единение воинов в борьбе с нацизмом», посвященный всем участникам специальной военной операции на территории Республики. Об этом в ходе церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Не забудем, не простим» в Луганске заявил исполняющий обязанности командира полка с позывным «Кобра».

- Это будет мемориал, объединяющий и показывающий братство всех наших народов, которые участвовали в данном конфликте: это и чеченский народ, народ Осетии, жители различных регионов Российской Федерации, жители Донбасса, этих национальностей здесь было много, которые участвовали, - сказал «Кобра».

Он отметил, что решается вопрос о месторасположении будущего мемориала, а также рассматриваются варианты его внешнего исполнения.

На мемориальном комплексе «Не забудем, не простим» захоронены жертвы украинской агрессии. Фото: ЛИЦ

Ранее на территории мемориального комплекса «Не забудем, не простим» прошла церемония перезахоронения останков 58 военнослужащих Народной милиции ЛНР, погибших за свободу Республики. И.о. командира полка спецназа подчеркнул, что значительная часть похороненных на территории комплекса - это люди с оружием в руках вставшие на защиту Донбасса.

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