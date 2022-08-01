С золотыми медалями закончили школы ДНР почти 850 выпускников

На каникулах тысячи учеников из ДНР выехали в вузы России в рамках проекта «Университетские смены». Фото: МОН ДНР

Выпускники школ Донецкой Народной Республики в этом году получили 846 золотых медалей за отличия в учебе. А в новом учебном году в Республике сядут за парты 170 тысяч учеников. Об этом ДАН сегодня сообщили в Министерстве образования и науки Республики.

- В 2022 году количество выпускников 11 классов, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении», составило 846 человек, — отметили в Минобрнауки.

При этом число обладателей золотых медалей выросло почти на 2 процента в сравнении с 2021 годом.

Тем временем, общеобразовательные организации ДНР, включая расположенные на освобожденных территориях, примут в новом учебном году порядка 170 тысяч учащихся.

- Согласно прогнозу, 1 сентября в общеобразовательных организациях, расположенных на территории ДНР до начала освободительной операции, приступят к обучению 140 тысяч учащихся. На освобожденных территориях — 28,5 тысячи учащихся, — сказано в сообщении Минобрнауки.

Напомним, что в школах ДНР, в том числе в освобожденных районах, будут введены новые российские федеральные стандарты образования. Пока не ясно, в каком формате будет проходить учеба из-за боевой обстановки.

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