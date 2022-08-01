В Луганске на минувшей неделе родилось 57 малышей, а в Донецке – 53

В Донецке за неделю родилось 53 малыша - 34 мальчика и 19 девочек Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Двойня родилась в столице Луганской Народной Республики на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Луганский центр здоровья.

- В городе родились 57 малышей – 32 мальчика и 25 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 450 г, минимальный вес – 610 г, – говорится в сообщении.

В Луганском центре здоровья уточнили, что, в Луганске родилась двойня – мальчики с весом 1 кг 450 г.

А в столице Донецкой Народной Республики в период с 25 по 31 июля родилось 53 малыша - 34 мальчика и 19 девочек. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Желаю новорожденным деткам и их родителям крепкого здоровья и мирного неба над головой! – написал мэр в своем телеграм-канале.

Мира сейчас желают все жители Донбасса. Пока же идет война за освобождение родной земли от националистической нечисти. И, наверное, не случайно мальчиков рождается больше, чем девочек. Получается, верна народная примета.

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