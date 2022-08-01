В ДНР еще пятерых иностранных наемников могут приговорить к смертной казни

В ДНР предусмотрена смертная казнь для наемников, воевавших на стороне Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд ДНР принял в производство дело еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. Об этом сегодня сообщили ДАН в пресс-службе суда.

- В производство Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве, — сказано в сообщении.

Напомним, что 9 июня Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни троих иностранных наемников. Осужденные — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и подданный Марокко Саадун Брагим находились на службе в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ и участвовали в боевых действиях в Донбассе, за что получали денежное вознаграждение.

Их судили по трем статьям Уголовного кодекса ДНР: «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

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