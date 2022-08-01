Минами «Лепесток» украинские боевики «засеяли» Куйбышевский район города. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 1 августа, в Донецке от обстрела ВСУ погибла женщина, еще один мирный житель подорвался мине «Лепесток».

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка женщины 1952 года рождения, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также глава администрации Донецка Алексей Кулемзин проинформировал об очередном пострадавшем жителе от украинской мины «Лепесток».

- Сегодня в Петровском районе в своем дворе по улице Вересаева, 83 наступил на мину ПФМ-1 «Лепесток» мужчина 1947 года рождения, что привело к травматической ампутации правой стопы, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Тем временем, сегодня в Куйбышевском районе (Админпосёлок, 1-я площадка) по ул. Шахтёрской Славы вблизи котельной № 605 были обнаружены мины «Лепесток».

Напомним, что в минувшие сутки на противопехотных минах, сброшенных украинскими РСЗО БМ-27 «Ураган», получили ранения четверо жителей различных районов Донецка.

МЧС ДНР призвало жителей сократить время пребывания на улице без необходимости, проявить бдительность и осторожность.

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