Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 80 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», два грузовых автомобиля и более 30 человек личного состава, - сообщил официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин.

Также подразделениями Народной милиции ДНР подавлены две огневые точки противника в районе Авдеевки и Невельского.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 6 единиц специальной автомобильной техники, – проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР наградил бойцов бригады им. Александра Захарченко

Двум военнослужащим присвоено звание Героя ДНР, одному из них – посмертно (подробнее)