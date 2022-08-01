ВСУ обстреляли центр Первомайска, окончательно уничтожив здание «Первомайскугля»

ВСУ разбили некогда красивейшее здание «Первомайскугля». Фото: Администрация Первомайска

Украинские боевики обстреляли центр Первомайска, разрушив здание государственного предприятия (ГП) «Первомайскуголь». Об этом сообщил глава администрации города Сергей Колягин.

- Очередной «привет» жителям города Первомайска от украинских карателей. Ночью, 1 августа, пока весь город мирно спал, они ударили по центру, разбив окончательно здание ГП «Первомайскуголь», – сказал он.

Мэр отметил, что ВСУ разбили некогда красивейшее здание.

- Мало того, что уничтожили практически все шахты на той территории, которая освобождена, - Золотое, Горское, Тошковка - уничтожили практически шахты на нашей территории, – подчеркнул Сергей Колягин.

А накануне глава администрации Первомайска поздравил горожан с завершением «157-дневного геноцида» со стороны Киева, остановившего в феврале подачу воды в город с Западной фильтровальной станции. Специалисты из «Луганскводы» и России возобновили централизованную подачу воды в многострадальный город.

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