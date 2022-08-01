Четверо жителей Донецка подорвались на украинских минах «Лепесток»

Минами «Лепесток» украинские боевики «засеяли» несколько районов Донецка, в том числе и центр города. Фото: ТГ/Шевченко

ВСУ за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 378 снарядов. В результате погиб один мирный житель, еще девять ранены. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Под огнем украинских боевиков оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Кировский район Макеевки, Минеральное, Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Гольмовский и Никитовский район Горловки. Враг применял РСЗО «Ураган», артиллерию калибрами 155, 152 и 122 миллиметров, танковое вооружение, а также минометы. Повреждено 21 домостроение и объект гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще девять получили ранения. При этом четыре человека пострадали из-за подрыва на мине «Лепесток».

Как сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР, в Петровском районе Донецка по улице Лохтина мирный житель 1978 года рождения получил ранение, наступив на сброшенную ВСУ запрещенную мину ПФМ-1. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 14.

Также за сутки на противопехотных минах, сброшенных украинскими РСЗО БМ-27 «Ураган» на западе столицы, минно-взрывные травмы получили сотрудник МЧС и мирный житель, еще один человек пострадал в Киевском районе.

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