В Донецке подняты на поверхность 77 горняков из обесточенных шахт имени Скочинского и Абакумова

На шахте имени Скочинского под землей оказались 72 горняка. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 1 августа, ночью были подняты на поверхность пятеро горняков обесточенной шахты имени Абакумова в Донецке. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Сегодня ночью в 01:15 пятеро горняков обесточенной шахты имени Абакумова в Кировском районе были подняты на поверхность, - говорится в сообщении.

Ранее, вечером 31 июля, Алексей Кулемзин также сообщил, что были подняты на поверхность 72 горняка шахты имени Скочинского, которые оказались заблокированы под землей из-за обесточивания в результате обстрела вооруженными силами Украины.

- Благодаря проведенным спасательным действиям 72 горняка обесточенной шахты имени Скочинского в Кировском районе подняты на поверхность, — проинформировал мэр столицы ДНР.

Напомним, что вследствие обстрела со стороны ВСУ были обесточены шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова в Кировском районе Донецка, в результате 77 горняков оказались под землей и не могли выбраться на поверхность.

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