В Кировском районе Донецка ранен парень 2002 года рождения

Если вы обнаружили мину «Лепесток», то ни в коем случае не трогайте ее и звоните по номеру 101. Фото: СЦКК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранение получил один мирный житель. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Поступила информация о ранении гражданского лица – парня 2002 года рождения по адресу: ул. Виноградная, 9. По району было выпущено 10 снарядов калибром 152 мм из населенного пункта Красногоровка, — отметили в СЦКК.

Также в Кировском районе города зафиксированы повреждения частных жилых домов по адресам: ул. Токарева, 88, 88/5, 133,135, 137; ул. Новожелезнодорожная, 48/5; ул. Ясиноватская, 12/1, 14/1, 15/2. Кроме того, в результате обстрелов по ул. Ясиноватской разбросаны противопехотные мины ПФМ-1С «Лепесток».

Напомним, что ранее стало известно о ранении мирного жителя в Петровском районе. Он наступил на мину. Пострадавшего доставили в больницу №14 с травматической ампутацией левой стопы и ранением правой голени.

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