В Мариуполе раскрыли убийство местного жителя

Полицейские раскрыли убийство. Фото: МВД ДНР

В Мариуполе в Октябрьском районе в одном из гаражных кооперативов был обнаружен труп 75-летнего мужчины. Прибывшие на место происшествия правоохранители выявили на его теле признаки насильственной смерти. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД ДНР.

Участковые полицейские при участии СОП МВД России по ДНР установили обстоятельства убийства.

- По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое жителей Мариуполя 22 и 39 лет, которые были уличены в краже имущества из гаража потерпевшего. Злоумышленники дали признательные показания по факту убийства. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении главка.

Действия заключенных квалифицируются согласно части 1 статьи 106 Уголовного Кодекса ДНР («Убийство»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киевском районе Донецка мирный житель подорвался на мине «Лепесток»

Противопехотные «Лепестки» разбросаны украинскими боевиками по всему городу (подробнее)