В Донецке построят современный перинатальный центр

Дмитрий Гарцев. Фото: Минздрав ДНР

Развитие службы родовспоможения в Донбассе – одно из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. Об этом «КП» сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о строительстве перинатального центра в Донецке, открытие которого запланировано на конец 2023 года, что расширит возможности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, - рассказал он.

Основным направлением государственной политики Донецкой Народной Республики является интеграция законодательства Республики с законодательством Российской Федерации.

- Система здравоохранения также будет адаптирована к российским стандартам; соответствующие мероприятия уже проводятся, - отметил Дмитрий Гарцев.

По его словам, для обеспечения конституционных прав граждан ДНР планируется внедрить программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению. Также повысят уровень зарплаты медицинским работникам. Для этого прорабатывается новое положение об оплате их труда.

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