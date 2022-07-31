В сентябре в Мариуполе появится многопрофильная больница

Дмитрий Гарцев. Фото: Минздрав ДНР

Ожидается, что уже в сентябре в Мариуполе появится новый многофункциональный центр с современным диагностическим оборудованием, в структуре которого будет инфекционное отделение на шестьдесят коек. Об этом «КП» сообщил министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев.

- Это позволит обеспечить оказание необходимой медицинской помощи пациентам в тяжелом состоянии, в том числе с дыхательной недостаточностью, - добавил руководитель Министерства здравоохранения.

Напомним, что данное учреждение здравоохранения строит Министерство обороны Российской Федерации.

Руководитель Министерства здравоохранения Дмитрий Гарцев напомнил, что основным направлением государственной политики Донецкой Народной Республики является интеграция законодательства Республики с законодательством Российской Федерации. Система здравоохранения также будет адаптирована к российским стандартам; соответствующие мероприятия уже проводятся.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Система здравоохранения будет адаптирована к российским стандартам

Новый руководитель Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев рассказал о первоочередных задачах ведомства (подробнее)