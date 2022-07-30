ВФУ атаковали центр Донецка, под ноги жителей выброшены мины «Лепесток»

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру города, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Их обнаружили в центре Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле РСЗО ВФУ. ПМФ-1 обнаружены по следующим улицам, проспектам и переулкам: Мира, Университетская, Орешкова, Ватутина, Челюскинцев, Любавина, Щорса, Богдана Хмельницкого, — подчеркнули в Штабе.

Также в ведомстве отметили, что ни в коем случае нельзя прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам. При обнаружении противопехотных мин звоните в МЧС по номеру 101.

Напомним, что сегодня украинские боевики атаковали Донецк, Ясиноватую, Горловку, Александровку и другие населенные пункты. За сегодняшний день погиб один мирный житель, и еще 10 получили ранения.

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